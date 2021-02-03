Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında 6 araç durduruldu. Yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
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