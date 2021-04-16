Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilecek.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent genelinde ekiplerce yapılan çalışmalarda 3'ü Pakistan 10'u Afganistan uyruklu 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Üzerlerinden sahte kimlik çıkan yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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