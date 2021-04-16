Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle M.Ç. (24), R.K. (21) ile S.Ö. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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