Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi bin aileye ekmek ve gıda yardımında bulundu.
Hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleştirilen yardımda, Kızılay gönüllüleri evleri dolaşarak vatandaşlara ekmek ve temek gıda malzemesi dağıttı.
Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, bin aileye ekmek ve gıda desteğinde bulunmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Etiketler: Kızılay Kahramanmaraş
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