Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Koçkale köyünde hayvancılıkla uğraşan M.T, 17 küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark ederek, jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Kayıp hayvanlar köyden birkaç kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
M.T, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Elazığ Hayvancılık Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 07:42
- 07:24
- 07:08
- 07:02
- 07:39
Sıradaki Haber
Kırşehir'de öğrencilere `Tim Jandarma` çizgi filmi izletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz