Hayırseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu Gönüller Bir Olsun Yardım ve Dayanışma Topluluğunca yaptırılan kütüphanenin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua okundu.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, açılıştaki konuşmasında, şehit Barış Göl'ün isminin ebediyete kadar yüreklerde yaşatılacağını söyledi.

Milli mücadele şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Bu topraklar kanla yoğurulmuş, bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır" mısralarına atıfta bulunan Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bize değer katan da, bizi var eden ve ebediyete götürecek olan da bu değerlerimiz, inancımızdır. Bu nedenle devletimizin bizlere emek sarf ederek yetiştirdiği, milletinin ve devletinin emrinde olarak, halkının malını, canını namusunu ve ülkenin bekasını korumak için çalışan her polis, her jandarma, her Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehadete hazırdır."

Şehit Barış Göl'ü şehadet günü hastanede ziyaret ettiği anı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cebeloğlu, Göl'ün bir hainin bir mazluma daha zarar vermemesi ve bir suç daha işlememesi için büyük bir cesaretle görev yaptığı sırada şehadete kavuştuğunu aktardı.

Şehidin eşi Gülşah Göl ise şehit eşi olmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "3 Aralık'tan sonra hayatımın en dik yokuşuna çıktım. Bu yokuşta Emniyet Müdürümüz, canım ailem, arkadaşlarımız, dostlarım, eşimin mesai arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ve kütüphanenin gezilmesiyle birlikte program sona erdi.

Programa, şehidin babası Osman, annesi Medine Göl ve çocuklarıyla meslektaşları da katıldı.