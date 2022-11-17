Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte park halindeki bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma yapan ekipler, hırsızlık şüphelisi olarak M.Y, G.Y ve Ö.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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