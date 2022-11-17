Tuzluca İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Iğdır, Tuzluca ilçesi ve Kars´ta düzenlenen operasyonlarda, `örgütlü olarak işlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak` suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda metamfetamin, toz esrar, reçine esrar, 2 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.