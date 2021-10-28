Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyası kapsamında 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere ekmeleri için çam fidanı tohumu bulunan kalem hediye ettiklerini belirten Gürbüz, bu gün itibarıyla öğrencilerin de katılımıyla okullarda 110 bin fidan dikimine başladıklarını ifade ederek, "Yavrularımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hem onlara bir farkındalık oluşturmak, hem de onların onlarla beraber büyüyecek bir fidanları olması, onların bakımını üstlenmesiyle ilgili bir çabamız var. Biz yavrularımıza onunla beraber fidan tohumunu içeren kalem de hediye ediyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının çocukların çevreye olan duyarlılığını artırmak olduğunu aktaran Gürbüz, "Çünkü hava kirliliğinden çevresel sıkıntılardan başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Rekreasyon alanlarını belediye olarak bir yapıyoruz ancak onların sahiplenilmesi adına biz yavrularımızla beraber, onlarla birlikte büyüyebilecekleri fidanları toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.