İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama kapsamında taksileri durdurdu.

Taksi şoförlerine uymaları gereken "12 kural" hakkında hatırlatma yapan ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

Polis ekipleri, sürücülerin ehliyet ve evrak kontrolünü de yaptı.