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Güncel
AA 21.07.2023 14:40

Kahramanmaraş'ta hasarlı evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta hasarlı evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, deprem sonrası hasar gören evlerden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla D.G. N.A. B.C.D. M.A. M.K. ve T.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, buzdolabı, çamaşır, bulaşık ve kurutma makineleri ile koltuk takımları, kalorifer petekleri, güneş enerjisi depoları, panelleri, kombi, termosifon, dikiş makineleri, çocuk oyuncakları, musluk bataryaları, cam balkon malzemeleri, aspiratörler, elbise, mutfak dolapları, halı, yorganlar, bilgisayar yazıcısı, demir kapılar, masa ve sandalye gibi ev eşyaları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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