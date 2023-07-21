Çok Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.07.2023 13:43

Giresun’da yüzyıllık arı çardakları tescillendi

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyündeki tarihi arı çardakları tescillendi.

Giresun’da yüzyıllık arı çardakları tescillendi

İlçenin özellikle kestane ve orman gülü bal üretiminde önemli bir yeri olan Boncukçukur köyündeki tarihi doğal ayı savar arı çardakları Giresun Üniversitesi ve Boncukçukur Köyü Derneğinin yaptığı çalışma sonucunda tescillendiği kaydedildi.

Boncukçukur köyündeki arı çardaklarının yöreye özgü çivisiz mimari ile yapıldığını ve tarihinin yaklaşık 500 yıla dayandığını ileri süren Boncukçukur Köyü Derneği Başkanı Yakup Çukur, “Arıcılık köyümüzün tarihi kadar eski bir geçim kaynağıdır. Köyümüzde her hane mutlaka arıcılıkla uğraşmaktadır. Özellikle kestane ve orman gülü olarak bilinen deli bal üretimi mevcuttur. Günümüzde ayıların arıya zarar vermemesi için elektrikli çitler tercih edilirken, bizim köyümüzdeki tarihi çardaklar doğal bir ayı savar görevi yapmaktadır. Genellikle yörenin kestane ağaçlarından çivisiz olarak üst üste geçirmeli olarak konulan kütüklerin üzerine yapılan çıkmalı çardaklara ayılar çıkamamaktadır. Bu da hem ayıya zarar vermemekte hem de ayı, kovanlara zarar verememektedir. Yüzyıllardır atalarımızın uyguladığı bu yöntem geleneksel olarak devam etmektedir. Bu çardaklar Giresun Üniversitesiyle yaptığımız çalışmalar sonucunda tescillenmiştir. Köyümüzde neredeyse belirli aralıklarla onarılarak 500 yıldır kullanılan çardaklar mevcuttur. Bu konuda hem mevcut çardakların onarımı hem de yeni çardakların yapımı konusunda bir proje üzerinde de çalışmaktayız” dedi.

Bal rekoltesi yok denecek kadar az

Bu seneki bal rekoltesiyle de ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Çukur, “Bu sene genel olarak hava şartlarının yağışlı gitmesi nedeniyle ciddi bir rekolte kaybı yaşanmaktadır. Köyümüzde 30’un üzerinde çiçek florası bulunmaktadır. Ancak özellikle kestane ve orman gülü balı ön plana çıkmaktadır. Genelde sipariş üzerine bir sene önceden köyümüz balı satılırken bu sene arının kendisini dahi besleyecek kadar bal üretiminin olmayacağını söylemek mümkündür” diye konuştu. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5'e çıkardı
15:12
ABD'ye ait askeri dron Polonya'da ormanlık alana düştü
14:48
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı
14:48
Zelenskiy, kendisini eleştiren Londra Büyükelçisi'ni görevden aldı
14:40
Brezilya Anayasası ilk kez resmi olarak yerli bir dile çevrildi
Iraklılar İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Iraklılar İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
FOTO FOKUS
Sarsılmaz'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca
Sarsılmaz'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ