Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeNecmettin Yılmaz (45) yönetimindeki 46 AAZ 011 plakalı otomobil, İncecik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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