Kahramanmaraş'ta çiftlik yangını
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir çiftlikte meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem karma bölümünde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Hayvanların etkilenmediği yangında dumandan etkilenen işçi Ökkeş Akçakaya, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: KahramanmaraşSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 16:44
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