İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: istinat duvarı KocaeliSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 16:38
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