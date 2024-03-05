Duman 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.03.2024 10:04

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesine giren yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya salınacak

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesine giren yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya salınacak

Kırsal Karamanlı Mahallesi Kışla Obası'nda yaşayan Ahmet Kepenek, bahçesinde tellerin arasına sıkışmış ve bitkin düşmüş bir yaban keçisi olduğunu gördü.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarttığı yaban keçisini eve getiren Kepenek, yem ve su verdiği hayvanı korumaya alarak durumu güvenlik korucularına haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kepenek'ten teslim alınan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek muayene edildi.

Görme yetisini kaybettiği tespit edilen hayvanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Faruk Tülücü, yaban keçilerinin kentte 8 farklı alanda yaşamlarını sürdürdüğünü, bazen yiyecek bulamadıklarında insanların yaşam alanlarına indiklerini belirtti.

Kepenek'i göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı tebrik eden Tülücü, "Yaban keçisi, bir hafta veya daha uzun bir süre tedavi görebilir. Çünkü gözü görmüyor. Bütün tedavileri yapıldıktan sonra eğer doğal ortama adapte olabilecekse yakalamış olduğumuz bölgede doğaya salınacaktır." diye konuştu.

Tülücü, yaban hayvanların doğada sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu tür durumlarda hayvana zarar verilmeden ilgili yerlere bilgi verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Konya'da seçim koordinasyon toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a gidecek
10:14
Borsa güne yükselişle başladı
10:12
Ukrayna: Rusya'ya ait "Sergey Kotov" devriye gemisini vurduk
10:20
Adana'da 55 ruhsatsız silah ele geçirildi
10:10
YKS için geç başvuru süreci başladı
Osmaniye'de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Osmaniye'de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü
ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ