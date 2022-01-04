Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda suçtan araması olan 90 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 zanlı tutuklanırken, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahalle bazlı uygulamalar, trafik denetimleri ve umuma açık yer denetimlerinde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken silahlara el konulduğu bildirildi.