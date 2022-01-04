Ziya Gökalp Ortaokulunda okuyan öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Songül Arvuz öncülüğünde kış aylarında besin bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için çalışma başlattı.

Öğrenciler portakal kabuğu gibi çeşitli malzemelerden hazırladığı yemlikleri içlerine yem de bırakarak, kuşlar için ağaçlara astı.

Öğretmen Arvuz, vatandaşlara özellikle kış aylarında evlerinin penceresine bir yudum su, bir lokma ekmek bırakmaları çağrısında bulundu.

"Caddelere, yol kenarına, ağaç dallarına bir iyilik asalım. Dünyayı iyilik kurtaracak." diyen Arvuz, okulda kış boyunca bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti.