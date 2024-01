Kahramanmaraş itfaiyesi 12 bin 504 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında da yangından trafik kazasına, boğulma vakasından kurtarmaya binlerce olaya anında müdahale ederek can ve mal kaybının önüne geçti.



6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde kendisi de depremzede olan itfaiye ekipleri, anında tüm araç ve ekipmanlarıyla sahaya koşarak arama kurtarma, yangına müdahale ederek vatandaşın yanında yer aldı. Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunan büyükşehir itfaiyesi, takdir toplamaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yıl içerisinde 23 istasyon, 412 personel ve 78 araçla; yangın, kurtarma, boğulma, trafik kazası ve diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 12 bin 504 olaya müdahalede bulundu. Ekipler yıl içerisinde paydaş kurumlarla iş birliğiyle yapılan gerçeği aratmayan tatbikatlarla da kadrosunu her geçen gün daha da güçlendirdi. Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için yıl içerisinde şehir merkezi ve ilçelerde kamu kurumları ile geçici konaklama merkezlerini ziyaret eden ekipler, meydana gelebilecek yangınların önüne geçme, yangına müdahale, söndürme ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Profesyonel kadromuz, modern araç ve ekipmanlarımızla 2024 yılında da her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.