Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazanlı pehlivanlar, Kırkpınar'a uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarışacak Kahramankazan Belediyesporlu pehlivanları Edirne'ye uğurladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Kahramankazan Belediyespor güreş takımı sporcularından oluşan kafilenin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye hareket ettiği belirtildi.
Belediyenin önünden hareket kafiledeki sporculara başarı dileyerek uğurlayan Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı değerlendirmede, "Kahramankazanlı pehlivanlarımız bu tarihi organizasyonda dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek. Kahramankazan'ımızı ve Ankara'mızı gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ankara
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