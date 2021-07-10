Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Kahramankazan Belediyespor güreş takımı sporcularından oluşan kafilenin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye hareket ettiği belirtildi.

Belediyenin önünden hareket kafiledeki sporculara başarı dileyerek uğurlayan Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı değerlendirmede, "Kahramankazanlı pehlivanlarımız bu tarihi organizasyonda dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek. Kahramankazan'ımızı ve Ankara'mızı gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.