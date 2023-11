Kağızman'a doğal gaz verilmeye başlandı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki doğal gaz altyapı çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

İlçeye doğal gaz getirilmesi için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü eden Çalkın, şunları kaydetti:

"Kağızman'ımızda evlerimizde, iş yerlerimizde doğal gaz kullanımına artık sayılı günler kaldı. İlk günden beri büyük bir titizlikle, her aşamasını takip ettiğimiz Kağızman'ımızın doğal gaz konforuna kavuşmasında sona gelindi. Her konuşmamızda 'Kağızman'a doğal gaz gelecek diye' dile getirdik. Kars'ımızın milletvekili olarak, sözümüzü tutmanın ve Kağızman'ımız için böylesine hayırlı bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz Kağızman'ımızı seviyoruz, insanımıza kıymet veriyoruz. Bu nedenle her zaman Kağızman'ımızın sorunlarına öncelik veriyoruz. Bugünden itibaren Selim ilçemizden, Kağızman'ımıza gaz verilmeye başlandı. Şehir içinde abonesi olan Kağızmanlı hemşehrilerimiz artık doğal gaz kullanmaya başlayacaklar."