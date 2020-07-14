İstanbul'da alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'taki bir binada yaşayan Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene B. (40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T. G. (52) arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık nedeniyle başladığı öğrenilen tartışmanın ardından T. G, Enkhmunkh Erdene B'yi bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.