Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
[Fotoğraf: AA]
Kahramankazan'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınları bilinçlendirmek amacıyla bir stant açıldı.
Kent Meydanında açılan stantta polis ve jandarma personeli, kadınları şiddetten korunma ve kişisel haklarını anlattı, bilgilendirici broşürler dağıttı.
Görevliler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulaması hakkında bilgiler vererek, telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini önerdi.
Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü ve Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özkan stantı ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.
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