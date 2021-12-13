Antalya’da tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan sözleşmeli er, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izne geldiği Antalya’da daha önceden tanıdığı ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S.’yi arkasından yaklaşarak bir anda yere yatırıp bıçaklamaya başladı.

Karın bölgesinden Leyla S.’yi birçok kez bıçaklayan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaşmak istedi. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, Abdullah Ç.'yi yakalayarak darp etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.'ye ait tabancayı muhafaza altına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Abdullah Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Leyla S’nin ise bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.