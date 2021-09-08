Kadıköy Eğitim Mahallesi Hızır Bey Caddesi'nde seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 TA 4245 ile 34 DB 0562 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 34 TA 4245 plakalı araçta sıkışan biri çocuk iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.