Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinliğin temasını, pancar tarımında sürdürülebilirlik, yenilikçi gübre, ilaç, tohum ve damla sulama sistem uygulamaları oluşturacak.

30 dönümlük deneme ve demonstrasyon sahasında gerçekleştirilen tarla günleri etkinliğine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, ziraat odası başkanları, taşıyıcılar kooperatif başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Akay, burada yaptığı konuşmada, 2017 yılında 2 bin 500 ton ile başlayan sürdürülebilir şeker üretiminin bu yıl itibariyle 27 bin tona ulaşacağını, toplamda 60 bin ton sürdürülebilir şeker pazarlandığını belirtti.

Akay, Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi tarafından kaliteli, verimli ve hastalıklardan uzak tohuma ulaşmak için geliştirilen KAYERGE 112 ve KEYKUBAT 95 tohum çeşitlerinin de 500 dekar alanda 8 çiftçi ile sözleşmeli üretimin de gerçekleştirildiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekti.

ERÜ Rektörü Çalış ise fabrika ile birlikte yeni bir zirai ilaç geliştirdiklerini, patentlenme aşamasında olduğunu bildirdi.

Zirai ilacın tamamen doğal olduğunu anlatan Çalış, şunları kaydetti:

"İnsanlara ve bitkilere zarar vermeyecek. Tamamen doğal yeni bir zirai ilaç geliştirmiş olduk. Patente başvuruldu. Kayseri Şeker ile birlikte biz bundan sonra diğer zirai ilaçları da Erciyes Üniversitemiz ilaç araştırma merkezinde devam ettireceğiz. Sürdürülebilir tarım çok önemli. Kayseri Şeker gerçekten fabrika düzeyinde, sanayi düzeninde birçok katkı sağlıyor. Ben bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Biz Erciyes Üniversitesi olarak her türlü desteği tüm kurumlarımıza olduğu gibi Kayseri Şeker'e de vermekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Tarla günü etkinlikleri daha sonra deneme sahasında devam etti. Stantlar gezildi, ürünler incelendi. Etkinliklerin bu bölümünde en çok ilgiyi Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen tarım robotu gördü.