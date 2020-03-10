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Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince tatbikat gerçekleştirildi.
Kahramanamaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat yaptı. Tatbikatta, senaryo gereği, arızalanan teleferik üzerindeki vatandaşlar JAK timince kurtarıldı.
Makara sistemi kurularak gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mahsur kalanlar, emniyetli şekilde tahliye edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş yedikuyular jakSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:02
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