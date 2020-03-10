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Çukurca'da polisler öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan polisler, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.
Çukurca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polisler, Atatürk ve Cumhuriyet ilkokullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.
Polisler, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emniyet Müdürü Fatih Acar ve Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'ın da katıldığı programda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.
Etiketler: Hakkari çukura ilçesi polisSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:48
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