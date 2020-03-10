Vatandaşlar tarafından yol kenarındaki çalılıklar arasında bulunan atmaca, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Silahla vurularak yaralandığı tahmin edilen atmaca, ilk müdahalenin ardından Safranbolu ilçesinde bulunan serbest veteriner kliniğine götürüldü.

Tedavinin ardından atmacanın doğaya salınacağı öğrenildi.

Veteriner hekim Ahmet Furkan Tükel, vurulduğunu tahmin ettikleri atmacanın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceğini, daha sonra doğaya salınacağını ifade etti.