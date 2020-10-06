Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarmadan okul servislerine Kovid-19 denetimi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te jandarma trafik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul servislerine denetim yaptı.
Karabük-Yenice kara yolu Melise köyü denetim noktasında servisleri toplayan jandarma ekipleri, araçları kontrol etti.
Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığına bakan ekipler, sürücüleri de uyardı.
Servis sürücülerine koronavirüs hakkında çeşitli dokümanlar vererek bilgilendiren ekipler, trafik kurallarını da hatırlattı.
Jandarma ekipleri, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
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