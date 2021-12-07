İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı'nın restorasyonu için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı'nda yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Ekipler, kentin tarihi simgelerinden olan konakta restorasyon çalışmalarına başladı. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ile 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı'nda çalışmalar, mevcut sıvanın raspalama işlemi ile başlatıldı. Ekiplerin titizlikle çalıştığı konak, aslına uygun olarak yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konağın restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor."