Kan bağışı konusunda duyarlılığı ile tanınan Çetin, 16'ncı buluşmayı da yine kahvehanesinde gerçekleştirdi.

Çetin, gazetecilere, gönüllü olarak bağış kampanyaları organize ettiğini, bunun için de ilçe halkından destek istediğini söyledi.

Kendi sosyal hesabımdan duyuru yaptığını anlatan Çetin, "Burada hem müşterilerim hem de çağrıyı duyanlar bu sese kulak veriyorlar. Düzenlediğimiz 16'ncı kampanyaya kan bağış desteğini veren herkese bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu kan bağış kampanyalarının devamını getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kan bağışçılarından İbrahim Güleç de "Kahveci esnafımız Mehmet Çetin ağabeyimizin kendi sosyal hesabından bu çağrısına kulak verdik. Çünkü Türk Kızılay toplum yararına hizmet veren ve aynı zamanda insanların yardımına koşan önemli bir kamu kurumudur. Ben de kan bağışı yaparak destek oldum." diye konuştu.