Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı.
Enes Sitil idaresindeki 02 HS 836 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen arazi aracıyla çarpıştı.
Kazada sürüklenen motosiklet sürücüsü park halindeki minibüsün altında sıkıştı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Adıyaman
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