Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.Ö'yü (32) takibe aldı.
Ekipler, E.Ö'yü ve evine gelen 3 kişiyi alüminyum folyoya sarılı metamfetamin alışverişi yaparken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan arama sonucu da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 17:03
- 17:00
- 16:59
- 16:57
- 16:56
Sıradaki Haber
Muğla'da denizde kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişinin cenazesi defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz