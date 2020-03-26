Beldibi Mahallesi Altınoluk Camisi'nde Metin Zınk için düzenlenen törene, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Zınk'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Beldibi Mezarlığı'na defnedildi.

Marmaris'te 15 Mart'ta Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmişti.

Arama ekipleri, Güllük Burnu açıkları ve Bördübet Koyu'nda İnce ve Akıncı'nın, bir gün sonra da Gerence Burnu mevkisinde Metin Zınk'ın kıyıya vurmuş cesedine ulaşmıştı.