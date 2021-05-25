Kızılelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanmanın önemli olduğunu söyledi.

İzmir genelinde yaklaşık 2 milyon doz aşının uygulandığını vurgulayan Kızılelma, "BioNTech aşısını 9 hastanede uyguluyorduk. Daha fazla aşı yapabilmek için BioNTech Aşı Uygulama Merkezi sayımızı arttırdık. Dünden itibaren 23 hastanede ve 6 semt polikliniğinde BioNTech aşısı yapmaya başladık. Perşembe gününden itibaren ilimizde tüm devlet hastanelerinde bu aşı uygulanmaya başlanacak." dedi.

Kızılelma, Sinovac aşılarının tüm hastane ve aile hekimlerinde uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

Aşı olmak için semt polikliniğine gelen Saadet Özbay ise Kovid-19 salgını boyunca tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede aşılanmanın önemine değinen Özbay, "Eğer aşı olursak bu hastalık biter. Biz de sevdiklerimize yeniden kavuşuruz, onlara vakit ayırırız. Ben herkese aşı olmalarını öneriyorum." dedi.

Erol Özbay da aşı olduğu için mutlu olduğunu, hastalığın en kısa sürede hem Türkiye'de hem de dünyada sona ermesini istediğini ifade etti.