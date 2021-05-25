Murat Köse, yaptığı açıklamada, ilçenin 24. pazar yerine kavuştuğunu belirtti. Toplam 1500 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinin gelecek hafta hizmet vermeye başlayacağını aktaran Köse, şöyle dedi:

"Burada eksikliği hissedilen en büyük ihtiyaçlardan biri de pazar yerimizdi. İnşallah onu da çözüme kavuşturduk. Pandeminin en ağır şekilde kendisini hissettirdiği bu dönemde bile hamdolsun, devletimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temennimiz, mahcup olmadan yatırımlarımızı tamamlamak. Hizmet üretirken önceliğimiz milletimizdir. Aslolan Mamak’ımızdır, vatandaşımızdır. Kapalı pazar yerlerimizin sayıları artacak inşallah. Şimdiden Yeşilbayırlı ve Şahap Gürlerli hemşehrilerimize hayırlı olsun."