Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ormanlık araziye dikili kenevir bitkisi olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan aramalarda arazide 2 bin 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan A.S. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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