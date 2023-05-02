İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Son dönemde yapılan çalışmalarda bir çok adres ve araçta arama yapılırken, aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 104 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.