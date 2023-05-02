Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.05.2023 22:40

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince titizlikle sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Son dönemde yapılan çalışmalarda bir çok adres ve araçta arama yapılırken, aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 104 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Edirne'de gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
Rusya’dan Polonya'ya nota
23:27
Karamollaoğlu: Sosyal bir devlet anlayışını hakim kılma ihtiyacımız var
23:29
Gazze Şeridi’nden İsrail’e 4 roket daha fırlatıldı
22:52
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek
23:01
Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı
22:45
Uzay yolcularının eğitim süreci başladı
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
FOTO FOKUS
Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı
Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ