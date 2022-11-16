İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara kömür satışı adı altında yüksek faizle borç vererek senet imzalattırdıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarından kesinti yaptırdıkları, sahte engelli raporu, reçete, fatura ve belge hazırladıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kömür satışı adı altında 330 kişiden yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 28 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, başkasına ait imza sirküleri, 15 bin dolar, 8 bin lira ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.