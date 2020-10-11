Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan (68) ve Necdet Kanatlıer (67) olduğu öğrenildi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte içki içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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