İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Tire'deki bir fabrikada iç piyasaya sürülmek üzere kaçak sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Kurulan özel ekibin takibinin ardından düzenlenen operasyonda, özel kutular içerisine dizilmiş 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.