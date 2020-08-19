Kulüpten yapılan açıklamada, tüm oyuncular ile teknik direktör Cenk Kaleci ve yardımcıları, sağlık, idari, destek personel çalışanlarına dün sabah yapılan PCR testlerinin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif olduğu belirtildi.

Menemenspor'da 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testleri sonucunda 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçları pozitif çıkmış, bu kişiler evlerinde karantinaya alınmıştı.