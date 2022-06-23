İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Haziran arasında Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'da narkotik köpekleri ve drone kullanılan operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri, 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, operasyon kapsamında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.