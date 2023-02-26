Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri etil alkolleri "el dezenfektanı" adı altında satışa sunmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerindeki 3 ev, 3 iş yeri ile 2 araçta yapılan aramalarda 2 bin 250 litre etil alkol, 3 bin 512 sahte etiket, 23 şişe sahte içki, 338 şişe sahte içki yapımında kullanılan aroma, 200 mililitre gliserin ile alkolmetre ele geçirildi.

Etil alkollerin bir bölümünün üzerinde dezenfektan etiketi bulunan bidonlara ve şişelere doldurularak kutulara konulduğu belirlendi.

Operasyonlarda 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.