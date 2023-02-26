Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgelerden olan Diyarbakır’da da yaklaşık 5 bin 200 depremzedeye, KYK yurtları kapısını açtı.

Günde 3 öğün yemek imkanı, çamaşırhane, aileye özel barınma odaları, çocuk ve gençler için sportif, kültürel faaliyet ortamı sunan KYK yurtlarında öğrenciler içinde tamamen kız ve erkek ayrı olacak şekilde alan ayrıldığını belirten Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, bugüne kadar 20 bin vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.

Uslu, “Diyarbakır’da depremin ilk anından itibaren bütün spor tesisimizi ve yurtlarımızı vatandaşlarımıza açtık. İlk hafta 20 bin kişiye yakın vatandaşımız tesislerimizden yararlandı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanımızın önderliğinde Diyarbakır’daki 4 yurdumuzda gerçekten ihtiyacı olan evi yıkılmış, ağır ve orta hasarlı evleri olan ailelerimizi konaklatmaya başladık. Diyarbakır Valiliğimiz ve merkez ilçe kaymakamlığımızla birlikte ortak çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi yurtlarımızda konaklatıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 5 bin 200 kişi yurtlarımızda misafirimiz. Yurtlarımızda öğrencilerimiz için de tamamen bir blok ayırdık, geldiklerinde yurtları hazır erkek ve kız ayrı olmak üzere yerleri hazır. Yurtlarımızda ailelerimizle birlikte çocuk ve gençlerimizde var, hem gençlik merkezinde çalışan liderlerimiz hem de gönüllülerimiz, antrenörlerimizle birlikte sportif, kültürel faaliyetler düzenleyerek bir takım etkinliklerle bu acıyı bir nebze olsun azaltmaya çalışıyoruz. Yemekhanemiz mevcut, 3 öğün yemeğimizi vatandaşlarımıza veriyoruz, çamaşırhanemizde kendileri istedikleri taktirde yıkayabiliyorlar. Ayrıca yurt idaremiz vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini alıyor il merkezimizde kurulan AFAD önderliğinde yardım merkezinden karşılıyoruz. Odalarımız ayrı her aile kendi odasında kalıyor” dedi.

Eşiyle birlikte KYK yurdunda kalan depremzede Niyazi Erdoğan, yurtta kaldıkları süreçte herhangi bir problem yaşamadıklarını, tüm isteklerinin yerine geldiğini söyledi. Erdoğan, “Buraya geldik kayıtlarımızı yaptılar, buradaki tüm personeller güler yüzle bizi karşılıyorlar. Çok teşekkür ediyorum, bizleri burada barındırdılar yeme içme her şeyi güzel bir şekilde karşılıyorlar. Eşimle birlikte burada kalıyoruz, her gelen kapımızı çalıyor bir ihtiyacımız var mı diye soruyorlar” şeklinde konuştu.