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İzmir'de 132 düzensiz göçmen yakalandı18 Aralık 2019 Çarşamba 10:32 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:33
İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 132 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.
Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki denetimlerde 58 Suriye, 60 Afganistan, 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA