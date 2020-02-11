Havaların aşırı soğuk gitmesi sebebiyle bulundukları alanlardan Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne sığınan flamingolar, ağır kış koşulları karşısında hayata tutunmaya çalışıyor.

Sert kış şartlarında zorlanan yaklaşık 300 kadar flamingodan hasta, zayıf veya sakat oldukları tahmin edilen 12 flamingo telef oldu.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ilçede gece eksi 17 dereceye kadar düşen hava koşullarında yaklaşık 300 flamingonun İvriz Baraj Gölü'nde konakladığını söyledi.

Flamingoların ilçenin simgesi haline geldiğini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz gün İvriz Barajı'nda 300 kadar flamingodan maalesef 12'sini telef olmuş halde göl kenarında bulduk. Şimdiye kadar böylesi bir toplu ölüm ne duyduk ne de gördük. Bu kuşların ölüm sebebini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri belirleyecek. Tahminime göre, açlık sebebiyle zayıf düşen hayvanlar soğuk kış şartlarına dayanamadı. Geri kalan flamingoların havalar ısınıncaya kadar da burada zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışacaklarını ve ilk fırsatta beslenebilecekleri alanlara göçeceklerini tahmin ediyorum.''