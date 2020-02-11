Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında ulaşım, Cengizhan Mahallesi katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit, Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak, Durağan-Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.