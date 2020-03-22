Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde dezenfekte çalışmaları yapıldı
[Fotoğraf: DHA ]
İstiklal Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesinde Tünel Meydanında başlayarak Cumhuriyet Anıtına kadar Beyoğlu Belediyesi dezenfektanlı su ile caddeyi temizledi.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin her zamanki yoğunluğunun olmadığı görüldü.
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